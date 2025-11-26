Violenza sulle donne prende a coltellate la moglie in strada

Firenzetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera un uomo è stato fermato dopo aver colpito con alcune coltellate la moglie al termine di una lite familiare lungo Via Solferino. Dopo l'intervento dei passanti, allertati dalle urla della donna, l'uomo sarebbe stato bloccato dai carabinieri. Sul posto sono intervenute più gazzelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

