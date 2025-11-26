Violenza sulle donne | Oltre la tenda fa il pieno di emozioni
SAN VITO DEI NORMANNI – La "Saletta" di via Cavour gremita in ogni ordine di posto ha fatto da cornice, ieri sera, all'evento “Oltre la Tenda”. Una serata che ha superato la semplice celebrazione, trasformandosi in un potente manifesto di consapevolezza e rinascita in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Violenza contro le donne, Nursing Up: “Percentuale drammatica in sanità. Le nostre professioniste vanno protette”: InfoNurse - Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. “La violenza contro le donne è un’emergenza che attraversa confini, cu - facebook.com Vai su Facebook
Violenza donne, almeno un’aggressione per 6,4 milioni ma solo il 10,5% denuncia il partner ilsole24ore.com/art/violenza-d… Vai su X
Violenza sulle donne: oltre la metà delle vittime sviluppa disturbo da stress post traumatico - PTSD, depressione e rischio recidiva nei risultati del progetto EpiWE. Segnala medicitalia.it
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il racconto della violenza oltre gli stereotipi - Come il linguaggio dei media può prevenire, o alimentare, la violenza di genere In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ... Scrive lopinionista.it
Violenza donne, stress post traumatico a distanza di anni per oltre metà vittime - Dall’indagine epigenetica dell’Istituto superiore di sanità su un campione di donne e minori coinvolti l’impatto profondo delle aggressioni ma anche la possibilità di predire gli effetti a lungo termi ... Secondo ilsole24ore.com