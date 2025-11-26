Violenza sulle donne | Oltre la tenda fa il pieno di emozioni

Brindisireport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI – La "Saletta" di via Cavour gremita in ogni ordine di posto ha fatto da cornice, ieri sera, all'evento “Oltre la Tenda”. Una serata che ha superato la semplice celebrazione, trasformandosi in un potente manifesto di consapevolezza e rinascita in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

violenza donne oltre tendaViolenza sulle donne: oltre la metà delle vittime sviluppa disturbo da stress post traumatico - PTSD, depressione e rischio recidiva nei risultati del progetto EpiWE. Segnala medicitalia.it

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il racconto della violenza oltre gli stereotipi - Come il linguaggio dei media può prevenire, o alimentare, la violenza di genere In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ... Scrive lopinionista.it

violenza donne oltre tendaViolenza donne, stress post traumatico a distanza di anni per oltre metà vittime - Dall’indagine epigenetica dell’Istituto superiore di sanità su un campione di donne e minori coinvolti l’impatto profondo delle aggressioni ma anche la possibilità di predire gli effetti a lungo termi ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Oltre Tenda