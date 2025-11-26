Violenza sulle donne | nell' ultimo anno 12 arresti e 125 denunce

L'Arma dei Carabinieri in prima linea contro la violenza sulle donne. Ieri in occasione della Giornata internazionale contro una tematica purtroppo di stretta attualità, anche il Comando provinciale e alcune caserme del territorio si sono illuminate di arancione, in adesione alla campagna. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

