Violenza sulle donne | nel Foggiano 551 casi da ' Codice Rosso' 30 arresti in flagranza e 396 denunce

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno tirato le somme del loro impegno quotidiano. Solo negli ultimi dodici mesi, sono stati 551 procedimenti penali che hanno richiesto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

