Violenza sulle donne legge sul consenso bloccata | si consuma lo scontro interno tra Fratelli d’Italia e Lega

Il passaggio dal voto unanime della Camera al gelo del Senato è durato meno di una settimana. Il tempo necessario perché il principio del «consenso libero e attuale», presentato come cambio di paradigma culturale e giuridico, si trasformasse nella miccia che ha fatto emergere crepe profonde nel centrodestra. L’intesa costruita tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein aveva dato alla riforma una forza politica inedita. Un accordo silenzioso ma solido, saldato sull’idea che il governo potesse intestarsi una battaglia simbolica fino a rompere lo schema tradizionale delle contrapposizioni. L’unanimità alla Camera restituiva l’immagine di un Paese capace, per una volta, di procedere insieme. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Violenza sulle donne, legge sul consenso bloccata: si consuma lo scontro interno tra Fratelli d’Italia e Lega

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Silvia Piras torna sul podio per gridare “stop alla violenza sulle donne” La navigatrice e attivista ha conquistato in coppia con Pietro Lilliu il titolo italiano Rs 1.6 - facebook.com Vai su Facebook

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Intesa Sanpaolo aderisce alla campagna “Il mondo bancario per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne” promossa da ABI per “Una donna, un lavoro, un conto” del @Corri Vai su X

Violenza sessuale e il nodo del consenso. Al TgLa 7 il costituzionalista Gassani spiega perché è slittata la legge. Video - Da un punto di vista giuridico il cambiamento è determinante: la persona che denuncia uno stupro sa che è sua la responsabilità di quello che afferma, ma non deve provare di non aver prestato il ... Segnala tg.la7.it

La maggioranza cambia idea e blocca la legge sul consenso: chi ha voluto la retromarcia e cosa succede ora - Scoppia la polemica dopo che la legge sulla violenza sessuale, sulla quale c'era l'accordo Meloni- Da today.it

25 Novembre, le nuove leggi contro la violenza sulle donne: dal libero consenso al reato di femminicidio - Dalla legge sul libero consenso a quella per l'introduzione del reato di femminicidio, sono due le nuove norme in discussione in Parlamento mentre si celebra ... Come scrive lapresse.it