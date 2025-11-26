Violenza sulle donne in Lombardia | nelle Province i casi sono in aumento

Milano, 26 novembre 2025 – Ci sono anche cinque minorenni tra le 450 donne che, nel 2025, si sono rivolte ai due centri antiviolenza in provincia di Brescia, Casa delle donne e Butterfly, per un primo contatto. Di queste 261 hanno iniziato un percorso per uscire dalla violenza, tra cui anche due adolescenti di minore età. Aumentano anche i codici rossi: nel 2025 sono stati 1.635, erano 900 nel 2019. E poi c’è la violenza più subdola, quella psicologica, meno visibile, che non ha numeri, fino a quando non si traduce in stalking o femminicidio, che è la matrice di tutte le altre. (DIRE) Milano, 25 nov. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

