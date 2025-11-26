Violenza sulle donne in Lombardia | nelle Province i casi sono in aumento
Milano, 26 novembre 2025 – Ci sono anche cinque minorenni tra le 450 donne che, nel 2025, si sono rivolte ai due centri antiviolenza in provincia di Brescia, Casa delle donne e Butterfly, per un primo contatto. Di queste 261 hanno iniziato un percorso per uscire dalla violenza, tra cui anche due adolescenti di minore età. Aumentano anche i codici rossi: nel 2025 sono stati 1.635, erano 900 nel 2019. E poi c’è la violenza più subdola, quella psicologica, meno visibile, che non ha numeri, fino a quando non si traduce in stalking o femminicidio, che è la matrice di tutte le altre. (DIRE) Milano, 25 nov. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
La violenza contro le donne non è un destino ineluttabile. È una storia che dobbiamo provare a cambiare con i fatti, partendo da dove tutto comincia. Nelle scuole e nelle università vogliamo formare ragazzi e ragazze alla cultura del rispetto, al linguaggio non - facebook.com Vai su Facebook
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le #donne 2025 Dichiarazione del SG @coe @alain_berset coe.int/it/web/portal/… Vai su X
Violenza sulle donne in Lombardia: nelle Province i casi sono in aumento - A Lecco 345 indagati da “codice rosso” a Varese preoccupa il dato delle adolescenti. Scrive ilgiorno.it
Lombardia, varato il Piano quadriennale contro la violenza di genere: “Più vicino alle donne” - Un Piano ambizioso, definito dalla stessa Lucchini “più forte, più integrato, più vicino alle donne”, che si allinea agli obiettivi del Piano nazionale e della Convenzione di Istanbul, e che poggia su ... Segnala laprovinciadivarese.it
Anche INPS Lombardia celebra la Giornata contro la violenza sulle donne - Saranno attivate iniziative simboliche e informative per facilitare l’accesso ai servizi di sostegno e sensibilizzare sui canali di aiuto disponibili ... Riporta laprovinciacr.it