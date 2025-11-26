Violenza sulle donne | c’è anche quella economica
Arezzo, 26 novembre 2025 – Violenza sulle donne: c ’è anche quella economica. P rogetto della Cgil di Arezzo con le strutture Federconsumatori, Inca, Caaf e Coordinamenti donne Spi e Cgil. Formazione aperta a tutte. La violenza di genere può manifestarsi in diverse forme, alcune più evidenti, altre più silenziose. La Cgil di Arezzo con le strutture Federconsumatori, Inca, Caaf e Coordinamenti donne Spi e Cgil ha deciso di promuovere un corso di formazione per operatrici e volontarie per aiutare le donne vittime di violenza economica. Il progetto è stato presentato stamani da Giulia Da Mario e Francesca Spadoni (Cgil provinciale), Chiara Rubbiani (Federconsumatori). 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Violenza donne, almeno un’aggressione per 6,4 milioni ma solo il 10,5% denuncia il partner ilsole24ore.com/art/violenza-d… Vai su X
La violenza contro le donne non è un destino ineluttabile. È una storia che dobbiamo provare a cambiare con i fatti, partendo da dove tutto comincia. Nelle scuole e nelle università vogliamo formare ragazzi e ragazze alla cultura del rispetto, al linguaggio non - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sulle donne: c’è anche quella economica - Il progetto della Cgil di Arezzo con le strutture Federconsumatori, Inca, Caaf e Coordinamenti donne Spi e Cgil. Da lanazione.it
La violenza sulle donne è (anche) economica. Ecco i numeri - Violenza economica: il prezzo invisibile che le donne pagano ogni giorno svelato dalla ricerca Bocconi–Pomellato. Lo riporta amica.it
Violenza economica, il Gruppo Banca Etica lancia 11 progetti per l'indipendenza delle donne - Per questo motivo, Banca Etica ed Etica Sgr hanno lanciato ieri la raccolta fondi per gli 11 progett ... Come scrive finanza.repubblica.it