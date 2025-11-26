Arezzo, 26 novembre 2025 – Violenza sulle donne: c ’è anche quella economica. P rogetto della Cgil di Arezzo con le strutture Federconsumatori, Inca, Caaf e Coordinamenti donne Spi e Cgil. Formazione aperta a tutte. La violenza di genere può manifestarsi in diverse forme, alcune più evidenti, altre più silenziose. La Cgil di Arezzo con le strutture Federconsumatori, Inca, Caaf e Coordinamenti donne Spi e Cgil ha deciso di promuovere un corso di formazione per operatrici e volontarie per aiutare le donne vittime di violenza economica. Il progetto è stato presentato stamani da Giulia Da Mario e Francesca Spadoni (Cgil provinciale), Chiara Rubbiani (Federconsumatori). 🔗 Leggi su Lanazione.it

