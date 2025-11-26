**Violenza su donne | Bongiorno legge su consenso si farà ma non in un' ora' **

Roma, (Adnkronos) - "Nessuno si deve permettere di dire che si vuole affossare una legge o che si è ritardata, perché in commissione è arrivata ieri. Io non mai fatto una legge in un'ora, non vedo perché dovrei fare in un'ora una legge così importante. In commissione la legge sarà pronta a gennaio. A febbraio potrebbe già esserci l'approvazione in Senato". Lo ha spiegato la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia al Senato, ospite a 'Timeline' su Sky Tg24, a proposito della legge sul consenso. "Una norma importantissima -ha aggiunto- ma non è che il patto tra Schlein e Meloni era sul singolo comma di una norma o sulla questione che si sarebbe dovuta approvare il 25 novembre.

