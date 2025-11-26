Violenza sessuale il nodo del consenso Roccella | Il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova Nordio | Fiducioso che ci sarà l’ok
«Sulla legge sul consenso il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova, questo è il dubbio». Alla fine, dopo le richieste dell’opposizione, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha detto la sua sulla riforma dell’articolo 609-bis del codice penale che definisce il reato di violenza sessuale. Una modifica che introdurrebbe il concetto di mancato consenso della vittima sul caso di stupro. Intervistata durante la trasmissione “Ping Pong” su Rai Radio 1 Roccella ha dichiarato: «È meglio prendere più tempo ma approvare una legge convincente. Quello che è emerso dopo l’approvazione alla Camera è una forte perplessità da ambienti importanti: gli avvocati, l’ex presidente delle Camere Penali Caiazza è stato molto duro su questa legge, anche altri hanno sollevato dei dubbi. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Nel giorno simbolo della lotta contro la violenza di genere, la maggioranza al Senato ha bloccato l'approvazione della riforma sulla violenza sessuale che introduce il principio del “consenso libero e attuale". Che governo barbaro e colpevole. - facebook.com Vai su Facebook
La Lega chiede audizioni per approfondimenti sul ddl sulla violenza sessuale, le opposizioni abbandonano per protesta i lavori in Commissione giustizia al Senato e chiedono lo stop al ddl sul femminicidio alla Camera. Bongiorno: 'Andremo avanti'. #ANSA Vai su X
Violenza sessuale, il nodo del consenso. Roccella: «Il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova» - La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità: «È meglio prendere più tempo ma approvare una legge convincente» ... Si legge su open.online
“Libero e attuale” la riforma sul consenso sessuale alla Camera apre un fronte di dubbi interpretativi - “Libero e attuale” la riforma sul consenso sessuale alla Camera apre un fronte di dubbi interpretativi Roma – Il 19 ... Segnala adhocnews.it
“Senza consenso è violenza sessuale”: un traguardo storico per l’Italia - Introdotta in modo esplicito la definizione di “consenso libero e attuale” nel reato di violenza sessuale. Segnala agoravox.it