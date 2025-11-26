Violenza sessuale il nodo del consenso Roccella | Il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova Nordio | Fiducioso che ci sarà l’ok

«Sulla legge sul consenso il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova, questo è il dubbio». Alla fine, dopo le richieste dell’opposizione, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha detto la sua sulla riforma dell’articolo 609-bis del codice penale che definisce il reato di violenza sessuale. Una modifica che introdurrebbe il concetto di mancato consenso della vittima sul caso di stupro. Intervistata durante la trasmissione “Ping Pong” su Rai Radio 1 Roccella ha dichiarato: «È meglio prendere più tempo ma approvare una legge convincente. Quello che è emerso dopo l’approvazione alla Camera è una forte perplessità da ambienti importanti: gli avvocati, l’ex presidente delle Camere Penali Caiazza è stato molto duro su questa legge, anche altri hanno sollevato dei dubbi. 🔗 Leggi su Open.online