Violenza sessuale e consenso Di Biase | Da Salvini parole sessiste Parli con tutte le parlamentari di centrodestra che hanno lavorato al testo – Il video

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Francamente, le dichiarazioni del ministro Salvini le trovo sessiste. Una rete a strascico di tutte le fake news presenti in rete ». A parlare con Open è la deputata Michela Di Biase, relatrice di minoranza del disegno di legge bipartisan sullo stupro, che introduce il concetto di «consenso libero e attuale» nel reato di violenza sessuale. Il testo è stato, a sorpresa, bloccato ieri in commissione Giustizia al Senato su richiesta della Lega, a cui si sono accodati poi Fratelli d’Italia e Forza Italia, dopo avere ottenuto il via libera all’unanimità alla Camera dei deputati. Salvini in un’intervista a Repubblica ha spiegato che il la proposta è stata fermata perché, per come è stato concepita, rischierebbe di non tutelare «chi potrebbe essere vittima di una vendetta per un rapporto finito male». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

violenza sessuale consenso biaseViolenza sessuale e consenso, Di Biase: «Da Salvini parole sessiste. Parli con tutte le parlamentari di centrodestra che hanno lavorato al testo» – L’intervista - Il leader della Lega aveva detto che la proposta di legge, frutto di un accordo bipartisan, poteva portare a «vendette per un rapporto finito male» ... Si legge su open.online

violenza sessuale consenso biaseViolenza sessuale, perché Lega, Forza Italia e FdI hanno bloccato il ddl sul consenso - Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, la maggioranza al Senato blocca l'approvazione della legge sul consenso, già votata all'unanimità ... Lo riporta fanpage.it

violenza sessuale consenso biaseConsenso “libero e attuale”: Salvini frena sulla legge e scoppia lo scontro politico - La retromarcia della maggioranza, sulla Pdl che introduce il consenso “libero e attuale” come parametro per valutare se vi sia stata violenza sessuale, è targata Matteo Salvini. Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Consenso Biase