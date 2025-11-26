Violenza sessuale e consenso Di Biase | Da Salvini parole sessiste Parli con tutte le parlamentari di centrodestra che hanno lavorato al testo – Il video

«Francamente, le dichiarazioni del ministro Salvini le trovo sessiste. Una rete a strascico di tutte le fake news presenti in rete ». A parlare con Open è la deputata Michela Di Biase, relatrice di minoranza del disegno di legge bipartisan sullo stupro, che introduce il concetto di «consenso libero e attuale» nel reato di violenza sessuale. Il testo è stato, a sorpresa, bloccato ieri in commissione Giustizia al Senato su richiesta della Lega, a cui si sono accodati poi Fratelli d’Italia e Forza Italia, dopo avere ottenuto il via libera all’unanimità alla Camera dei deputati. Salvini in un’intervista a Repubblica ha spiegato che il la proposta è stata fermata perché, per come è stato concepita, rischierebbe di non tutelare «chi potrebbe essere vittima di una vendetta per un rapporto finito male». 🔗 Leggi su Open.online

