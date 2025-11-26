Violenza selvaggia in Bolivia lo scandalo è in diretta TV | 17 espulsi e spray al peperoncino

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il fischio finale del match di Copa Bolivia tra Oruro e Blooming, è esplosa in campo una rissa selvaggia tra le due squadre che ha costretto la polizia a intervenire con lo spray al peperoncino: il bilancio complessivo è di 17 espulsi tra calciatori e membri degli staff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

violenza selvaggia bolivia scandaloViolenza selvaggia in Bolivia, lo scandalo è in diretta TV: 17 espulsi e spray al peperoncino - Dopo il fischio finale del match di Copa Bolivia tra Oruro e Blooming, è esplosa in campo una rissa selvaggia tra le due squadre che ha costretto la polizia ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Selvaggia Bolivia Scandalo