Violenza selvaggia in Bolivia lo scandalo è in diretta TV | 17 espulsi e spray al peperoncino

Dopo il fischio finale del match di Copa Bolivia tra Oruro e Blooming, è esplosa in campo una rissa selvaggia tra le due squadre che ha costretto la polizia a intervenire con lo spray al peperoncino: il bilancio complessivo è di 17 espulsi tra calciatori e membri degli staff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

