Violenza folle in casa a Ivrea | picchia la compagna e la ferisce con una coltellata arrestato per tentato omicidio

Torinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 37enne italiano è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Ivrea nella notte di ieri, martedì 25 novembre 2025, dopo avere ferito con una coltellata alla testa, oltre ad averla picchiata, la compagna 45enne, anche lei italiana, nel corso di una lite in casa, sul territorio della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

