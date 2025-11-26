Violenza e stalking Donne nel mirino Aumenta il numero di vittime in provincia
Ogni cinque giorni una donna in provincia di Siena si rivolge ai centri antiviolenza per chiedere aiuto: da gennaio a ottobre, i nuovi accessi registrati sul territorio sarebbero settanta. I dati sono emersi nel contesto del convegno 'Amore o stalking?', promosso dal Comune di Siena in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "La violenza di genere è un fenomeno strutturale e radicato anche qui. Colpisce non casi estremi o marginali, ma vite comuni: donne di qualsiasi età e provenienza economica e sociale – spiega Micaela Papi, assessore alle Pari opportunità del Comune di Siena –.
