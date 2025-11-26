Violenza e botte alla moglie ’Evade’ per l’ottava volta

di Laura Valdesi SIENA E otto. Le volte in cui è evaso dagli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, nonostante l’ordinanza del giudice che gli imponeva di non muoversi. Aveva maltrattato pesantemente la moglie, usando violenza su di lei. E schiaffeggiando anche la loro figlia di pochi anni. Un quadro terribile quello ricostruito dal pm Silvia Benetti che ha seguito l’inchiesta sulle aggressioni fisiche, le minacce e i comportamenti vessatori nei confronti della compagna che, alla fine, dopo tante sofferenze, l’ha denunciato. Attualmente si trova in una struttura protetta insieme alla sua piccolina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

