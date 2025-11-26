Violenza donne | la senatrice Anna Bilotti annuncia un disegno di legge
“Il fatto che le donne continuino a morire o a subire violenza ci consegna una responsabilità enorme: significa che quanto fatto finora non è bastato. Dobbiamo fare di più, subito e con coraggio”. A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che, nel corso di una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Violenza contro le donne, Nursing Up: “Percentuale drammatica in sanità. Le nostre professioniste vanno protette”: InfoNurse - Di seguito un comunicato stampa del sindacato Nursing Up. “La violenza contro le donne è un’emergenza che attraversa confini, cu - facebook.com Vai su Facebook
Violenza donne, almeno un’aggressione per 6,4 milioni ma solo il 10,5% denuncia il partner ilsole24ore.com/art/violenza-d… Vai su X
Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico” - Vincenzo D'Anna, biologo ed ex senatore di 74 anni, ha deriso sui social Valentina Pitzalis, vittima di tentato femminicidio e attivista contro la violenza ... Lo riporta fanpage.it
“C’è a chi la moglie piace cotta”: frase di D’Anna contro Pitzalis scatena indignazione, poi l’ex senatore prova a scusarsi - Ex senatore Vincenzo D’Anna e il commento choc contro Valentina Pitzalis: polemica sui social e scuse tardive. Si legge su notizie.it
"A qualcuno la moglie piace cotta". L'ex senatore D'Anna chiede scusa a Valentina Pitzalis: "Era sarcasmo" - La replica dopo le polemiche per un commento lasciato sotto a un post del Corriere, che faceva riferimento alla ragazza sfregiata dall'ex marito nel 2011: "Non volevo offendere una donna vittima di vi ... today.it scrive