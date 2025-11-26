Violenza di genere Rompi il silenzio | oltre 600mila euro per finanziare 36 progetti
Confcooperative e Fondosviluppo sostengono il bando ‘Rompi il silenzio’ con 36 progetti finanziati per oltre 600.000 euro per potenziare i servizi antiviolenza sul territorio. ”Contro la violenza di genere crediamo fermamente che le cooperative abbiano un ruolo centrale”, sottolinea la presidente Commissione donne dirigenti cooperatrici, Alessandra Rinald i, in una nota. ”Sappiamo che solo attraverso l’indipendenza economica e culturale le donne possono sottrarsi a situazioni di violenza e ricostruire la propria vita. Ricordiamo che nelle nostre cooperative l’occupazione femminile vale il 61% dell’occupazione e oltre il 27% della governance. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
