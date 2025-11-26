Violenza di genere iniziamo dalle parole per difendere le nostre giuste ragioni
Un abbecedario per chi è donna e vuole ricordare la fatica che fa, e per chi si vuole schierare dalla parte delle donne per alleviargliela un po’. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altre letture consigliate
Le Questure si illuminano di arancione contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale e aderiscono alla campagna di #OrangetheWorld L'arancione non è solo un colore simbolo contro la violenza di genere, ma anche un invito es - facebook.com Vai su Facebook
“I numeri della violenza di genere non possono lasciarci indifferenti: in Europa una donna su tre è vittima di violenza e ne viene uccisa una ogni sei ore. Non sono numeri sono storie. Fondamentale l’educazione. Dobbiamo lottare insieme perché non accada Vai su X
Violenza di genere, iniziamo dalle parole per difendere le nostre giuste ragioni - Genova – Per noi donne, ogni giorno è il 25 novembre: ogni giorno è una giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro di noi. Segnala ilsecoloxix.it
Violenza di genere e giornalismo: l’importanza delle parole giuste per combattere la violenza - Dobbiamo urlarla con decisione, rabbia, sdegno. Secondo 98zero.com
Le parole giuste per combattere la violenza di genere - A Palazzo Ducale, a Lucca, si è tenuta, sabato 22 novembre, una conferenza sulla "vittimizzazione secondaria", perché ancora oggi troppo frequentemente ci si imbatte in ricostruzioni di cronaca piene ... Lo riporta noitv.it