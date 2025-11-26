Violenza di genere a Palermo un confronto tra istituzioni per gli interventi di contrasto

PALERMO (ITALPRESS) – Un confronto tra istituzioni che si traduce in azioni da mettere in campo per contrastare attivamente il fenomeno della violenza di genere, andando oltre le iniziative previste per il 25 novembre (Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne): questo l'obiettivo dell'evento 'Fare rete. Università, istituti o i e territorio contro

