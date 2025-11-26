Violentata dal branco sotto gli occhi del fidanzato il Dna non coincide con quello dei fermati | caccia ai complici

Non sono ancora chiuse le indagini sullo stupro avvenuto a Roma lo scorso 25 ottobre quando una ragazza è stata violentata nel parco di Tor Tre Teste da un gruppo di ragazzi che ha anche costretto il fidanzato della vittima ad assistere alla violenza. A distanza di un mese sono stati fermati in. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Radio1 Rai. . Arrestati tre uomini, uno a Verona, due a Roma, per lo stupro avvenuto il 25 ottobre in un parco della Capitale. La vittima, ventenne, era stata violentata mentre il fidanzato, con cui si era appartata in auto, era stato bloccato dal branco. Si indaga - facebook.com Vai su Facebook

Violentata dal branco a 14 anni: «Dopo quei video nella chat di classe non voglio più uscire di casa» - Le prove quasi indelebili delle violenze sarebbero poi state diffuse a sua insaputa sulla chat di scuola su WhatsApp e su Instagram da uno dei due adolescenti, per poi passare di telefonino in ... Scrive ilmattino.it

Violentata dal ’branco’ in centro a Gubbio : "È ancora sotto choc e ha paura ad uscire" - Come l’incredulità per quell’aggressione che non sa spiegarsi. Da lanazione.it

Violentata a 18 anni vicino Milano mentre aspetta il treno: caccia a un nordafricano, la giovane è sotto choc - Una ragazza di 18 anni è stata violentata nella notte tra sabato e domenica scorsi vicino a una stazione ferroviaria dove si stava recando a prendere un treno per ... Si legge su ilgazzettino.it