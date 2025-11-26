Violentata dal branco sotto gli occhi del fidanzato il Dna non coincide con quello dei fermati | caccia ai complici

Non sono ancora chiuse le indagini sullo stupro avvenuto a Roma lo scorso 25 ottobre quando una ragazza è stata violentata nel parco di Tor Tre Teste da un gruppo di ragazzi che ha anche costretto il fidanzato della vittima ad assistere alla violenza. A distanza di un mese sono stati fermati in.

