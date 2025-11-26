Violentata dal branco nel parco Sciopera la scuola ASCOLTA il podcast di oggi 26 novembre
Radio1 Rai. . Arrestati tre uomini, uno a Verona, due a Roma, per lo stupro avvenuto il 25 ottobre in un parco della Capitale. La vittima, ventenne, era stata violentata mentre il fidanzato, con cui si era appartata in auto, era stato bloccato dal branco. Si indaga - facebook.com Vai su Facebook
