Viola Mazzotti travolta e uccisa in bici da un camion a Bologna | oltre 200 ciclisti morti in strada nel 2025

Aveva 23 anni, era sulla ciclabile quando è stata colpita da un mezzo in un cantiere. Sabato 29 novembre i funerali a Cervia. Muore in bici più di una persona ogni due giorni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Viola Mazzotti, travolta e uccisa in bici da un camion a Bologna: oltre 200 ciclisti morti in strada nel 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cronaca. Cervia, lutto per la morte di Viola Mazzotti: la 23enne travolta ieri a Bologna era di Milano Marittima - facebook.com Vai su Facebook

Viola Mazzotti travolta e uccisa, la rete Bologna30 incalza il Comune: «Questa inaccettabile inerzia sta costando vite umane» Vai su X

Viola Mazzotti, travolta e uccisa in bici da un camion a Bologna: oltre 200 ciclisti morti in strada nel 2025 - Aveva 23 anni, era sulla ciclabile quando è stata colpita da un mezzo in un cantiere. Si legge su vanityfair.it

Travolta da un camion mentre attraversa sulle strisce con la bici: la 23enne Viola Mazzotti muore a Bologna - Viola Mazzotti, 23enne di Cervia, è stata travolta e uccisa da un camion mentre percorreva la ciclabile in via dell’Arcoveggio a Bologna ... Lo riporta fanpage.it

Viola Mazzotti travolta e uccisa da un camion: la 23enne schiacciata dalle ruote mentre attraversa sulle strisce con la bici - Dramma a Bologna, dove una ragazza di 23 anni è stata travolta e uccisa da un camion mentre viaggiava in bicicletta. Scrive msn.com