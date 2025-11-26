Viola Mazzotti funerale quando sarà l’ultimo saluto alla 23enne travolta da un camion a Bologna

Cervia (Ravenna), 26 novembre 2025 – Si svolgeranno sabato 29 novembre alle 14.30, nel Duomo di Cervia, i funerali di Viola Mazzotti, la giovane cervese di soli 23 anni che ha perso tragicamente la vita martedì mattina a Bologna, travolta da un camion mentre attraversava la strada sulla pista ciclabile. Bologna, ciclista investita e uccisa da un camion: la polizia sul luogo della tragedia I genitori di Viola Mazzotti, Debora e Cristian impegnati nei valori della solidarietà . La tragedia ha colpito profondamente la città di Cervia, non solo per la giovane età di Viola, ma anche perché i suoi genitori, Debora e Cristian, sono figure molto conosciute e amate nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

