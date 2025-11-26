Viola eri un’anima splendida il presidio degli amici sul luogo della tragedia

Bologna, 26 novembre 2025 – Defilati, stretti nel dolore. E nel silenzio. Perché di fronte a questa tragedia, quella in cui Viola Mazzotti è stata travolta e uccisa sul colpo da un camion mentre attraversava la strada sulla pista ciclabile in via De Giovanni, non c’è niente da dire. E sono quindi le lacrime a prendere il sopravvento. “Viola meritava più tempo”. Funerale di Viola Mazzotti, quando sarà l’ultimo saluto alla 23enne travolta da un camion a Bologna Lo ripetono gli amici della 23enne di Cervia che viveva però sotto le Due Torri, con la voce strozzata dal pianto guardando il punto in cui, martedì mattina, si è verificato il tragico incidente, all’angolo con via dell’Arcoveggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

