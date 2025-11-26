' Vintage Market Black Friday Edition' a Piazza Scammacca

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana del Black Friday torna a grande richiesta il Vintage Market. Un evento, questa volta in tripletta, all'insegna della moda sostenibile, della buona musica e del buon cibo con i piatti in menu di Piazza tutti da scoprire. Appuntamento negli spazi del ristorante in centro a Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

vintage market black friday'Vintage Market Black Friday Edition' a Piazza Scammacca - Un evento, questa volta in tripletta, all'insegna della moda sostenibile, della buona musica e del buon cibo con i piatti ... Scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vintage Market Black Friday