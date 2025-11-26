' Vintage Market Black Friday Edition' a Piazza Scammacca
Nella settimana del Black Friday torna a grande richiesta il Vintage Market. Un evento, questa volta in tripletta, all'insegna della moda sostenibile, della buona musica e del buon cibo con i piatti in menu di Piazza tutti da scoprire. Appuntamento negli spazi del ristorante in centro a Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
