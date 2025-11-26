Vinoi | all' Ippodromo del Visarno il festival di vini artigianali e biologici
Firenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del buon bere e della filosofia enologica naturale: ViNoi 2025 - Artisanal & Natural Wine Fair & Fest. Giunta alla sua decima edizione, la rassegna si conferma come il festival indipendente alternativo dedicato ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? Colazione, Pranzo, Merenda, Aperitivo e Cena presso i #FoodCorner a ViNoi 2025 • Firenze, il 29-30 Novembre, all’Ippodromo del Visarno, per la 10^ Edizione dell’Artisanal & Natural Wine Festival di ViNoi! ? Nello Spazio Esterno trovate #LatoB # - facebook.com Vai su Facebook
Festival "Volare", che ritorno. La magia delle mongolfiere all’ippodromo del Visarno - Sabato e domenica giochi, simulazioni di volo e aquiloni giganti con "Le Nozze di Figaro". Riporta lanazione.it