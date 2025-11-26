Vinoi | all' Ippodromo del Visarno il festival di vini artigianali e biologici

Firenzetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del buon bere e della filosofia enologica naturale: ViNoi 2025 - Artisanal & Natural Wine Fair & Fest. Giunta alla sua decima edizione, la rassegna si conferma come il festival indipendente alternativo dedicato ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

vinoi all ippodromo del visarno il festival di vini artigianali e biologici

© Firenzetoday.it - "Vinoi": all'Ippodromo del Visarno il festival di vini artigianali e biologici

Argomenti simili trattati di recente

Festival "Volare", che ritorno. La magia delle mongolfiere all’ippodromo del Visarno - Sabato e domenica giochi, simulazioni di volo e aquiloni giganti con "Le Nozze di Figaro". Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Vinoi Ippodromo Visarno Festival