Vino | la Calabria si racconta a Roma un anno di successi e un 2026 di nuova promozione
(Adnkronos) – L’eccellenza del vino calabrese torna protagonista a Roma per continuare a raccontare il patrimonio enologico della Regione e definire le prossime tappe del percorso di valorizzazione che proseguirà nel 2026. Sempre con il claim 'Calabria Straordinaria' come filo conduttore, la Regione punta a rafforzare la presenza e la percezione delle etichette calabresi sui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'evento “Surprising Calabria” vuole essere un modo per far conoscere una parte di Italia del vino su cui c’è grande interesse e curiosità #InCalabria - facebook.com Vai su Facebook
Calabria, dalla fabbrica di liquirizia al vino: tenuta La Peschiera affonda le radici a fine ‘700 dlvr.it/TPKVdn Vai su X
La Calabria del vino si racconta a Roma e avvia evento ad hoc - L'eccellenza del vino calabrese torna protagonista a Roma per raccontare il patrimonio enologico della Regione e definire le prossime tappe del percorso di valorizzazione che proseguirà nel 2026. Scrive ansa.it
La Calabria del vino si racconta a Roma: le etichette della regione protagoniste della narrazione del territorio - la Regione punta a rafforzare la presenza e la percezione delle etichette calabresi sui principali mercati italiani ... Secondo corrierequotidiano.it
Vino novello, vince la Calabria: il “Cinurio” di Tramontata è il migliore italiano - Al 19° Salone nazionale del vino novello di Roma, il concorso “Miglior novello d’Italia” ha premiato il Cinurio dell’azienda Tramontata di Reggio Calabria. Si legge su italiaatavola.net