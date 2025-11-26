Vincite al Lotto e al 10elotto | la dea bendata strizza l' occhio alla provincia di Salerno

La dea bendata strizza l'occhio alla Campania con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell'ultimo concorso di martedì 25 novembre i premi più ricchi hanno portato nella regione una doppietta da 120mila euro: colpo da 100mila euro a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, grazie a un “9”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LOTTO, DUE VINCITE NELLO SPEZZINO Per un totale di 32mila euro - facebook.com Vai su Facebook

LOTTO E 10 E LOTTO - Festeggia la provincia di Bari con vincite per oltre 100mila euro ift.tt/vpWRBON Vai su X

La Dea Bendata bacia l’Abruzzo, 10eLotto: colpo da 50mila euro a Campo di Giove - La Dea Bendata bacia l'Abruzzo, 10eLotto: colpo da 50mila euro a Campo di Giove. Si legge su abruzzolive.it

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 25 Novembre 2025 - Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione di martedì 25 novembre 2025: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot e curiosità ... Lo riporta ilsussidiario.net

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 25 novembre 2025: i numeri vincenti - Scopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di martedì 25 novembre 2025. Scrive lastampa.it