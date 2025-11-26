Vin Diesel loda Dwayne Johnson per The Smashing Machine e seppellisce l' ascia di guerra

Vin Diesel e Dwayne Johnson sono stati ai ferri corti sul set dei Fast & Furious, ma Diesel, che aveva conosciuto il vero lottatore Mark Kerr interpretato da Johnson in The Smashing Machine, adesso ha solo belle parole per The Rock. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Vin Diesel loda Dwayne Johnson per The Smashing Machine e seppellisce l'ascia di guerra

