Vin Diesel guerra finita con Dwayne Johnson | In Smashing Machine è stato splendido

Un tempo acerrimi nemici a causa di una faida nata sul set della saga di Fast & Furious, oggi i due attori hanno seppellito l'ascia di guerra e non esitano a complimentarsi reciprocamente per il lavoro svolto Vin Diesel non ha avuto altro che elogi e complimenti per Dwayne Johnson ora che il duo di Fast and Furious sembra aver risolto la sua famigerata faida. Diesel ha pubblicato su Instagram una foto ricordo che ritrae entrambi sul set e ha scritto una lunga dedica in cui ha celebrato il contributo di Johnson alla Fast saga e ha elogiato la sua recente interpretazione di Mark Kerr in The Smashing Machine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

