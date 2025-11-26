Villaricca via Roma interdetta | chiesto incontro in Prefettura

Strada ufficialmente interdetta per rischio allegamenti ma i veicoli continuano a passare col percorso solo parzialmente transennato e nell’assenza di segnaletica. È uno dei punti più pericolosi dell’area nord di Napoli: tra via Corigliano e via Roma, tra Villaricca e Qualiano a ridosso del cosiddetto Ponte ‘e Surriento. Villaricca, via Roma “interdetta”: chiesto incontro in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, via Roma “interdetta”: chiesto incontro in Prefettura

