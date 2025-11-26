Villa Carrara in affitto ai 5mila euro al mese | spunta l' annuncio immobiliare ma il parco resta pubblico
“Si propone in locazione ad uso diverso particolarissimo fabbricato cielo-terra composto da una caratteristica dimora nobiliare ottocentesca, conosciuta come Villa Carrara, realizzata tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento in stile neo-gotico con presenza di architettura Umbertina”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
