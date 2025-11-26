video torna a piovere sotto osservazione la frana di montevergine

Tempo di lettura: 1 minuto WhatsApp Video 2025-11-26 at 16.29.46 Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco dopo la frana nell’avellinese, in via Montevergine nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo: 4 i tornanti interessati dallo smottamento, squadre impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio dell’area. Effettuato una ricognizione aerea con l’elicottero del reparto volo di Salerno. A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 200 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi pericolanti e danni d’acqua in genere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

