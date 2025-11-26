VIDEO Nicola Donti | Il linguaggio evolve come la nostra cultura e risente dell' influenza delle tecnologie
Intervista a Nicola Donti, filosofo, docente e divulgatore social, presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico di Mediazione Linguistica con una lectio sul potere delle parole. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Il potere delle parole. Il filosofo Nicola Donti tiene a battesimo il nuovo Anno Accademico di Mediazione Linguistica. Linguaggio e persuasione: il potere delle parole. Ci sarà la prolusione di Nicola Donti, filosofo, docente, divulgatore social e formatore esperto - facebook.com Vai su Facebook
Al via domani, 19.11, Masterclass su Performance e Leadership: quattro moduli (Formez su mandato di @FunzPub). I modulo ("Da manager a leader: la gestione del cambiamento"): docente Nicola Donti, testimonianza di Chiara Montanari Info e iscrizioni Vai su X