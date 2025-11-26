VIDEO Maxi-truffa sui bonus edilizi | 14 misure cautelari e sequestri per milioni di euro

Tempo di lettura: 4 minuti Al termine di un’ articolata attività d’indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, nella giornata odierna, i militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Gruppo di Avellino hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Avellino che ha disposto l’applicazione di 14 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti (in particolare, per quattro di essi, la custodia cautelare in carcere, per sette, gli arresti domiciliari e per altri tre, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’obbligo di dimora e la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista per il periodo di un anno ), poiché ritenuti gravemente indiziati dei delitti, fra gli altri, di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio ed auto riciclaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

