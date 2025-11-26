VIDEO | Highlights di NXT Gold Rush del 25.112025
Questa notte abbiamo assistito alla seconda e ultima seettimana del doppio episodio speciale di NXT denominato Gold Rush, con wrestler e titoli in palio di 4 diversi brand: NXT, Evolve, TNA e AAA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
Highlights della partita dei nostri Under 14 Gold contro Universal Modena. - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO: Highlights di NXT Gold Rush del 18.09.2025 - Ecco il meglio di quanto accaduto nell'episodio di questa notte di NXT, che vedeva in scena l'evento speciale "Gold Rush" con la partecipazione di star di TNA, Evolve ed AAA. Scrive zonawrestling.net