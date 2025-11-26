VIDEO | Highlights di NXT Gold Rush del 25.112025

26 nov 2025

Questa notte abbiamo assistito alla seconda e ultima seettimana del doppio episodio speciale di NXT denominato Gold Rush, con wrestler e titoli in palio di 4 diversi brand: NXT, Evolve, TNA e AAA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

video highlights di nxt gold rush del 25112025

© Zonawrestling.net - VIDEO: Highlights di NXT Gold Rush del 25.11.2025

