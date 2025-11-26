VIDEO Fabio Casagrande | Forniamo agli studenti gli strumenti per inserirsi in contesti internazionali
Intervista a Fabio Casagrande, direttore del corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della scuola superiore di Mediazione Linguistica di Perugia. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
