Video consulto gratuito e notifiche per le medicine nella nuova app ' La Farmacia Online'

Genovatoday.it | 26 nov 2025

Il Comune rafforza il ruolo delle farmacie comunali. La nuova app gratuita 'La Farmacia Online', disponibile su Google Play Store e Apple Store, permetterà la prenotazione di visite ed esami medici, l'ordine dei medicinali della propria prescrizione e un video consulto con il farmacista.Il video. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

