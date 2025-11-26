Video consulto gratuito e notifiche per le medicine nella nuova app ' La Farmacia Online'
Il Comune rafforza il ruolo delle farmacie comunali. La nuova app gratuita 'La Farmacia Online', disponibile su Google Play Store e Apple Store, permetterà la prenotazione di visite ed esami medici, l'ordine dei medicinali della propria prescrizione e un video consulto con il farmacista.Il video. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
