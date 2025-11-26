VIDEO | Caso rimborsi all' Università la Divaga al centro dell’inchiesta | sequestri per 2,5 milioni all' ex rettore

C’è l’azienda Divaga srl, società di proprietà dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea e della moglie, che gestisce un maneggio a Viagrande al centro della maxi-inchiesta sul “caso rimborsi” dell’Università di Messina. L’indagine della Procura di Messina ha evidenziato come forniture e servizi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

