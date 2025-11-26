Viaggio alla scoperta della Nuova Zelanda

La nebbia mattutina si solleva lentamente dalle acque turchesi del Milford Sound, rivelando pareti di roccia che sembrano toccare il cielo. È l'alba in Nuova Zelanda, e già si comprende perché questo arcipelago agli antipodi del mondo sia considerato uno dei santuari naturali più spettacolari del pianeta. Aotearoa, come la chiamano i M?ori – "la terra della lunga nuvola bianca" – è un territorio dove la natura ha dipinto con colori che sfidano l'immaginazione e dove culture antiche si intrecciano con paesaggi mozzafiato. Fiordland: dove la terra incontra l'infinito. Nel cuore dell'Isola del Sud si estende il Fiordland National Park, un labirinto di fiordi scavati dai ghiacciai che rappresenta l'essenza più selvaggia della Nuova Zelanda.

