Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di afa infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in diminuzione su rete viaria della Regione da segnalare solo rallentamenti sul tratto Urbano della roma-teramo tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo rallentamento interessano anche la Cristoforo Colombo tra via di cammino a via di Malafede in direzione di Ostia in chiusura ricordiamo che inizia domani sera giovedì 27 alle ore 21 e termina alle 21 di venerdì 28 novembre sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e dei Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 mentre è in programma per venerdì 28 novembre uno sciopero generale nazionale di 24 ore diversi i settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione che coinvolge a Roma la rete Atac e buste periferici gestiti da operatori privati livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee bus extraurbane coinvolte anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare far assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e poi dalle 7 alle 20 e saggi anche nel trasporto aereo garantiti i voli la cui partenza è schedulata nelle fasce orarie 710 e 1821 da Chiara Chiama isn't in the tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
