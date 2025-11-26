Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 19 | 40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Diaz infomobilità un servizio della regione Lazio in diminuzione il traffico sul tratto Urbano della Roma Teramo e si registrano code a tratti tra fiorentini E torcervara in direzione del raccordo e possiamo sul Raccordo Anulare interessata esterna nel lentamente tra la Roma Fiumicino e Anagnina sei interna si rallenta all'uscita di Cassia Veientana e Salaria Poi tra Tiburtina e Prenestina che possiamo sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur rallentamenti interessa che la Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia traffico rallentato per incidente su via Cassia nel tratto compreso tra via dei Due Ponti e il raccordo anulare in direzione di ultimo che fine sulla ferrovia Metromare per Lascia spazio ai lavori di messa in sicurezza di due portare tra Castel Fusano Cristoforo Colombo e Cristoforo Colombo fine tronco della ferrovia sabato 29 la circolazione Sara interrotta tra le stazioni Lido Nord e Cristoforo Colombo nelle due direzioni mentre far Attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni da Inizio servizio fino alle ore 8:30 il servizio Sara garantito da bus sostitutivi con itinerari e fermate coincidenti con la linea poi dalle 8:30 la circolazione riprenderà regolarmente sulla linea Chiara Chiavari da fare infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
