in apertura il raccordo anulare carreggiata interna cosa tratti per traffico intenso tra le uscite di casa via Salaria Poi tra Bufalotta Prenestina e tra Portuense e Boccea in esterna coda all'altezza della Roma Fiumicino con pesce anche un veicolo fermo o rallentamenti trapuntino hai diramazione Roma sud e tra Prenestina e Bufalotta sul tratto Urbano della Roma Teramo sempre per traffico intenso presenti code a tratti tra il bivio della tangenziale est e il bivio per il raccordo anulare situazione analoga Nella direzione opposta con coda a partire da Portonaccio ci spostiamo sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur mentre in direzione del raccordo code tra Colombo e via che sacco Newton rallentamenti interessano anche la Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia il fine traffico rallentato per incidente su via Cassia compreso tra via dei Due Ponti e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 19:10