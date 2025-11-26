Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità un saluto e Mary trovati dalla redazione di App infomobilità un servizio della regione Lazio riaperto al traffico il non c'è il bivio della A24 e la tangenziale est in direzione Salaria Dopo la rimozione di un incidente avvenuto in circonvallazione interna code smaltimento da Fiorentini in direzione opposta per traffico intenso presenta e rallentamenti tra il bivio della tangenziale est e il bivio per il raccordo anulare trafficato anche il raccordo in carreggiata interna cosa tratti per traffico intenso tra le uscite di casa e Salaria Poi tra bufalo e Prenestina e tra Portuense Boccea in esterna cos'è l'altezza della Roma Fiumicino complice un veicolo fermo o rallentamenti tra Pontina e diramazione Roma sud e tra Prenestina e Bufalotta ci spostiamo sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur mentre in direzione del raccordo code tra Colombo e via Isacco Newton rallentamenti interessano anche la Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia da Chiavari da fare infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma-Ostia, dopo il fulmine che ieri ha colpito la linea ripristinata la viabilità - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Ponte dell'Industria, modifica di viabilità per lavori. Chiusure notturne e, dalle ore 22 di giovedì 20 alle ore 6 di lunedì 24 novembre, stop al transito di giorno e di notte. Deviate le linee 96 e 780 romamobilita.it/it/node/26980 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con la circolazione si presenta al momento prima ... Si legge su romadailynews.it
Traffico Lazio del 24-11-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud concludi tra Torrenova di raccordo anulare traffico nel ... Lo riporta romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Scrive rainews.it