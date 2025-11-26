Astral infomobilità un saluto e Mary trovati dalla redazione di App infomobilità un servizio della regione Lazio riaperto al traffico il non c'è il bivio della A24 e la tangenziale est in direzione Salaria Dopo la rimozione di un incidente avvenuto in circonvallazione interna code smaltimento da Fiorentini in direzione opposta per traffico intenso presenta e rallentamenti tra il bivio della tangenziale est e il bivio per il raccordo anulare trafficato anche il raccordo in carreggiata interna cosa tratti per traffico intenso tra le uscite di casa e Salaria Poi tra bufalo e Prenestina e tra Portuense Boccea in esterna cos'è l'altezza della Roma Fiumicino complice un veicolo fermo o rallentamenti tra Pontina e diramazione Roma sud e tra Prenestina e Bufalotta ci spostiamo sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur mentre in direzione del raccordo code tra Colombo e via Isacco Newton rallentamenti interessano anche la Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia da Chiavari da fare infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 18:40