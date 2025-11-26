Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 18 | 10

Romadailynews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astori infomobilità un servizio della regione Lazio è svolto l'incidente sulla A1 roma-napoli minuzio nei tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 chiusa al traffico il nostro il video della A24 roma-teramo la tangenziale est direzione Salaria a causa di un incidente in circonvallazione interna per chi proviene dal raccordo si consiglia di uscire a via Fiorentini è sempre un incidente è la causa delle code tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare per stato anche il raccordo in carreggiata interna coda tratti per traffico intenso tra le uscite dei Cassia e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina e tra paesana e Montespaccato in esterna code a tratti e tra la Roma e diramazione Roma sud e tra Prenestina e Bufalotta sulla Pontina presenti rallentamenti tra Romano e Pomezia nord poi cosa tratti tra via dei rutuli è Aprilia tutto in direzione di Latina dyker Heights infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 26 11 2025 ore 18 10

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 18:10

Contenuti che potrebbero interessarti

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con la circolazione si presenta al momento prima ... Si legge su romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazioTraffico Lazio del 24-11-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud concludi tra Torrenova di raccordo anulare traffico nel ... Lo riporta romadailynews.it

Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio