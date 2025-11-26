Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astori infomobilità un servizio della regione Lazio è svolto l'incidente sulla A1 roma-napoli minuzio nei tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 chiusa al traffico il nostro il video della A24 roma-teramo la tangenziale est direzione Salaria a causa di un incidente in circonvallazione interna per chi proviene dal raccordo si consiglia di uscire a via Fiorentini è sempre un incidente è la causa delle code tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare per stato anche il raccordo in carreggiata interna coda tratti per traffico intenso tra le uscite dei Cassia e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina e tra paesana e Montespaccato in esterna code a tratti e tra la Roma e diramazione Roma sud e tra Prenestina e Bufalotta sulla Pontina presenti rallentamenti tra Romano e Pomezia nord poi cosa tratti tra via dei rutuli è Aprilia tutto in direzione di Latina dyker Heights infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

