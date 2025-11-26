Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla A1 Roma meno al momento sono 5 km di coda tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma Chi è diretto verso Roma si consiglia ad entrare in autostrada al casello di Valmontone mentre per chi proviene da Napoli si consiglia di uscire coda che direzione opposta qui per curiosi tra Valmontone e Colleferro ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo chiuso al traffico il nodo tra il bivio della 24 e la tangenziale est direzione Salaria a causa di un incidente in circonvallazione interna e chi proviene dal raccordo si consiglia di uscire a via Fiorentini è sempre un incidente la causa delle code tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare sul raccordo in carreggiata interna coda tratti per traffico intenso tra le uscite di casa e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina e tra paesana e Montespaccato in esterna coda tratti tra la Fiumicino e Roma Sud sulla statale Pontina presenti rallentamenti tra Castel Romano e Pomezia poi code a tratti all'altezza di Aprilia Dai Chiara Chiavari dalle infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
Roma-Ostia, dopo il fulmine che ieri ha colpito la linea ripristinata la viabilità - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Ponte dell'Industria, modifica di viabilità per lavori. Chiusure notturne e, dalle ore 22 di giovedì 20 alle ore 6 di lunedì 24 novembre, stop al transito di giorno e di notte. Deviate le linee 96 e 780 romamobilita.it/it/node/26980 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con la circolazione si presenta al momento prima ... Scrive romadailynews.it
Traffico Lazio del 24-11-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud concludi tra Torrenova di raccordo anulare traffico nel ... Lo riporta romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... rainews.it scrive