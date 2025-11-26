Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla A1 Roma meno al momento sono 5 km di coda tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma Chi è diretto verso Roma si consiglia ad entrare in autostrada al casello di Valmontone mentre per chi proviene da Napoli si consiglia di uscire coda che direzione opposta qui per curiosi tra Valmontone e Colleferro ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo chiuso al traffico il nodo tra il bivio della 24 e la tangenziale est direzione Salaria a causa di un incidente in circonvallazione interna e chi proviene dal raccordo si consiglia di uscire a via Fiorentini è sempre un incidente la causa delle code tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare sul raccordo in carreggiata interna coda tratti per traffico intenso tra le uscite di casa e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina e tra paesana e Montespaccato in esterna coda tratti tra la Fiumicino e Roma Sud sulla statale Pontina presenti rallentamenti tra Castel Romano e Pomezia poi code a tratti all'altezza di Aprilia Dai Chiara Chiavari dalle infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 17:25