Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Ascoli infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura l'incidente sulla A1 Roma meno code tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma sulla Roma Teramo tratto Urbano sempre per incidente sono code tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo ci spostiamo sul Raccordo Anulare interna per traffico intenso coda tratti tra Bufalotta Prenestina e tra le uscite di Cassia Veientana e Salaria in esterna si rallenta tra la Roma Fiumicino e Pontina Poi tra Appia e Roma Sud andiamo sulla Pontina rimosso l'incidente avvenuto in precedenza quindi smaltimento tra Spinaceto via di Pratica in direzione Latina infine ricordiamo che inizia domani sera giovedì 27 alle ore 21 e termina alle 21 venerdì 28 novembre sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e dei Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 il programma per venerdì 28 novembre uno sciopero generale nazionale di 24 ore diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e buste per gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque oltre al linee bus extraurbane coinvolte anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 3:30 poi dalle 17 alle 20 da Chiara chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

