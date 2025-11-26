Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in un incidente la causa delle code tra le uscite Tiburtina e Prenestina con ripercussioni sul tratto Urbano della Roma Teramo con code a partire da Tor Cervara sempre interna pesanti rallentamenti tra le uscite di casa mia e Salaria Rimaniamo sul raccordo dove si rallenta per traffico in carreggiata esterna per la Roma Fiumicino e Pontina Poi tra Appia e Roma Sud andiamo sulla Pontina qui code per incidente tra Spinaceto via di Pratica in direzione Latina infine ricordiamo che è in programma per venerdì 28 novembre 1 sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da Alcune sigle sindacali diversi attori coinvolti sul fronte della trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque oltre linee extraurbane anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 poi dalle 17 alle 20 da Chiara Chiavari da stare infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

