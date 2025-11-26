Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare interna Un incidente alla casa delle code tra le uscite Tiburtina Prenestina con ripercussioni sulla tratto Urbano della Roma Teramo code a partire da Tor Cervara le altre notizie in programma per venerdì 28 novembre lo sciopero generale nazionale di 24 ore in Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sulla fronte del trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e e bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque oltre le linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo in vetro mare Sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia fino alle 8:30 poi dalle 17 alle 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia inizia invece domani sera giovedì 27 alle ore 21 e termina alle 21 di venerdì 28 novembre sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 l'elenco poi dei treni di lunga percorrenza che circolano anche durante lo sciopero è consultabile sul nostro portarli alla pagina dedicata disagi anche nella trasporto aereo sono garantiti voli charter inclusi la cui partenza schedula le fasce orarie 7:10 che 1821 ora un aggiornamento sulla ferrovia Roma Viterbo extraurbana risolto il guasto alla linea la circolazione in precedenza interrotta tramite Airbnb Vignanello è stata ripristinata In entrambe le direzioni infine sulla ferrovia Metromare per lasciar spazio ai lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castel Fusano Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia sabato 29 novembre la circolazione Sara interrotta solo tra le stazioni di nord e Cristoforo Colombo nelle due direzioni e attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 il servizio Garantito da bus sostitutivi con itinerario e fermate coincidenti con la linea poi dalle 8:30 la circolazione riprenderà regolarmente sull'intera linea da dire a Pandolfi Astral infomobilità Grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

