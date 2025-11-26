Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con la circolazione si presenta al momento prima impedimenti sulla rete viaria regionale unica eccezione l'incidente avvenuto sulla Casilina che provoca code tra Borghesiana e Pantano nelle due direzioni le altre notizie il trasporto pubblico capitolino servizio rallentato sulla linea C della metropolitana ricordiamo poi che proseguono i lavori di riqualificazione della stazione Anagnina della linea Pertanto fino al 5 dicembre i treni che provengono da Battistini terminano la corsa Subaugusta da Subaugusta Attiva la linea bus ma8 che ferma a Cinecittà Nella direzione opposta ad Anagnina a Cinecittà per Battistini servizio è regolare Cambiamo argomento il trasporto ferroviario per un guasto alla linea sospensione sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbane e precisamente tra Viterbo e Vignanello In entrambe le direzioni servizio regolare invece tra Vignanello e Catalano sempre in entrambe le direzioni in chiusura su ferrovia Metromare per lasciare spazio lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castelfusano Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia sabato 29 novembre la circolazione Sara interrotta solo tra le stazioni Lido Nord è Cristoforo Colombo nelle due direzioni e attiva tra Roma Porta San Paolo e Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 il servizio Sara Garantito da bus sostitutivi con itinerario e fermate coincidenti con la linea poi dalle 8:30 la circolazione riprenderà regolarmente sull'intera linea la girandola l'altra l'infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 12:25