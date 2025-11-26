Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-11-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta al momento scorrevole raccordo anulare anche sulla tratto Urbano della Roma Teramo sulla Roma Fiumicino unica eccezione incidente avvenuto sulla Casilina code tra Borghesiana e Pantano nelle due direzioni ora il meteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste per la giornata di oggi mercoledì 26 novembre precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori orientali e meridionali regionali è proprio a causa del maltempo oggi è cancellata in forma laziomar la corso Unità veloce Formia Ponza delle ore 14:30 Cambiamo argomento è in programma per venerdì 28 novembre lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da Alcune sigle sindacali sulla fronte della trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale La Cotral Dunque Oltre alle linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia fino alle 8:30 poi dalle 17 alle 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia inizia invece domani sera giovedì 27 alle ore 21 per terminare alle 21 di venerdì 28 novembre sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18:21 messaggi anche nel trasporto aereo sono garantiti voli charter inclusi la cui partenza è schedulata nelle fasce orarie 710 e 18 21 siamo in chiusura il trasporto ferroviario per un guasto alla linea sospensione parziale sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana e precisamente tra Viterbo e Vignanello In entrambe le direzioni i treni viaggiano regolarmente invece tra Vignanello e che erano sempre in entrambe le direzioni Caterina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
